В Украине заметно увеличилась доля гибридных автомобилей: кто лидер
В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковушек.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, это почти не отличается от прошлогоднего показателя.
"Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто, что на 3 процентных пункта меньше показателя мая 2023г., - говорится в сообщении.
В то же время доля дизельных авто почти не изменилась - 22,8%.
Заметно увеличилась доля гибридов с 18,6% до 20,9%.
"Добавил и сегмент электромобилей - с 10,9% до 11,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось 0,7% продаж новых авто", - рассказали в Укравтопроме.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто - KIA Sportage;
- Дизельные - RENAULT Duster;
- Гибридные - TOYOTA RAV-4;
- Электро - VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто с ГБО - KIA Cee'd.
Напомним:
В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер Toyota RAV-4.