В Украине заметно увеличилась доля гибридных автомобилей: кто лидер

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В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, это почти не отличается от прошлогоднего показателя.

"Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто, что на 3 процентных пункта меньше показателя мая 2023г., - говорится в сообщении.

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В то же время доля дизельных авто почти не изменилась - 22,8%.

Заметно увеличилась доля гибридов с 18,6% до 20,9%.

"Добавил и сегмент электромобилей - с 10,9% до 11,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось 0,7% продаж новых авто", - рассказали в Укравтопроме.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - KIA Sportage;

Дизельные - RENAULT Duster;

Гибридные - TOYOTA RAV-4;

Электро - VOLKSWAGEN ID.4;

Авто с ГБО - KIA Cee'd.

Напомним:

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер Toyota RAV-4.