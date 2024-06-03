Итоги мая: какие авто пользовались спросом среди украинцев больше всего
Понедельник, 3 июня 2024, 09:56 -
В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"Продажи Toyota RAV-4 вообще превзошли майские результаты любой марки", - говорится в сообщении.
Так, десятком самых популярных моделей авто было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.
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В ТОП-10 легковушек месяца вошли:
- Toyota RAV-4 - 475 ед;
- Renault Duster - 391 ед;
- Mitsubishi L200 - 152 ед;
- Kia Sportage - 148 ед;
- Mazda CX5 - 125 ед;
- Skoda Kodiaq - 121 ед;
- Toyota Camry - 114 ед;
- Suzuki SX4 - 113 ед;
- Volkswagen ID.4 - 110 ед;
- BMW X5 - 109 ед.
Экономическая правда.
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