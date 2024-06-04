49% украинцев считают, что за каденцию Зеленского ситуация в экономике ухудшилась - КМИС

Почти половина украинцев (49%) считают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась.

Такие результаты опроса приводит Киевский международный институт социологии (КМИС), проведенного 16-22 мая

Однако, как сообщили в КМИС, из них 16.5% связывают это прежде всего с полномасштабным вторжением, а 23% - прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).

"После полномасштабного вторжения мы фиксировали парадоксальную ситуацию, когда объективно ситуация в экономике стала однозначно хуже, но общественность лучше ее оценивала, чем до вторжения", - отметили в КМИС.

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Исследование продолжалось 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1 002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10% и 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Напомним:

По данным проведенного Минэкономики опроса работодателей относительно рынка труда в Украине, именно мобилизация и миграционные процессы, по мнению респондентов, являются основными катализаторами нехватки рабочей силы.