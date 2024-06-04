Работодатели: мобилизация и миграция - основные факторы нехватки кадров

По данным проведенного Минэкономики опроса работодателей относительно рынка труда в Украине, именно мобилизация и миграционные процессы, по мнению респондентов, являются основными катализаторами нехватки рабочей силы.

Об этом сообщает Минэкономики по результатам опроса работодателей.

"По данным проведенного нами опроса, именно мобилизация (67%) и миграционные процессы (54%), по мнению респондентов, являются основными катализаторами нехватки рабочей силы", - говорится в сообщении.

Кроме того, к причинам нехватки рабочей силы отнесли неконкурентную зарплату (36%) и внутреннюю миграцию (21%).

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Также работодатели пытаются заполнить свободные вакансии различными способами, однако есть и такие, которые из-за невозможности набрать персонал отказываются от заказов (11%). 36% опрошенных респондентов, ожидают ухудшения ситуации с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда по завершению войны.

Напомним:

Средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составляет 18 903 грн, согласно итогам I квартала 2024 года.

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Экономическая правда.