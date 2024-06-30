Попадание в харьковский терминал "Новой почты":посылки будут возмещены

В результате обстрела КАБами сортировочного терминала "Новой почты" в Харькове, среди работников пострадавших нет, зато погиб водитель грузовика. Здание терминала повреждено, в компании обещают компенсировать все уничтоженные посылки.

Об этом говорится в заявлении "Новой почты", которое есть в распоряжении ЭП.

"Сегодня в Харькове в 16:30 россияне попали КАБом вблизи терминала Новой почты. Все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали, но есть пострадавшие среди водителей грузовиков и населения. К сожалению, на сейчас известно об одном погибшем водителе грузовика. На месте работают подразделения ГСЧС. Горят 7 грузовых автомобилей, еще 3 повреждены. Сам сортировочный терминал также поврежден. Ожидаем дополнительной информации", - говорится в заявлении.

В "Новой почте" отметили, что посылки, которые находились в терминале и были уничтожены в результате попадания, - будут возмещены согласно оценочной стоимости. При этом, посылки, которые были в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

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Напомним:

Из-за попадания управляемых авиабомб в терминал "Новой почты" в Харькове в воскресенье погиб человек, еще 9 человек ранены, среди них младенец.

Экономическая правда

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