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В понедельник 1 июля графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток

Воскресенье, 30 июня 2024, 18:26 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 1 июля графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЕК.

В НЭК "Укрэнерго" причиной круглосуточных отключений называют повышение уровня потребления из-за жары.

В компании призывают потреблять электроэнергию экономно.

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Напомним:

В воскресенье 30 июня, графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.

Экономическая правда

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Укрэнерго электроэнергия
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