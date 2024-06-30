В понедельник 1 июля графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток
Воскресенье, 30 июня 2024, 18:26 -
В понедельник 1 июля графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЕК.
В НЭК "Укрэнерго" причиной круглосуточных отключений называют повышение уровня потребления из-за жары.
В компании призывают потреблять электроэнергию экономно.
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Напомним:
В воскресенье 30 июня, графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.
Экономическая правда
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