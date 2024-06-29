У неділю графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби

У неділю 30 червня, графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть воодитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.

Про це повідомляє персслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють в "Укренерго", найбільші обсяги обмежень застосовуватимуть з 17:00 до 23:00.

У компанії закликають споживати елекроенергію ощадливо.

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Нагадаємо:

У компанії "ДТЕК Енерго" запевняють, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.

Економічна правда

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