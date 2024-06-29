У неділю графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби
Субота, 29 червня 2024, 17:46 -
У неділю 30 червня, графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть воодитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.
Про це повідомляє персслужба НЕК "Укренерго".
Як повідомляють в "Укренерго", найбільші обсяги обмежень застосовуватимуть з 17:00 до 23:00.
У компанії закликають споживати елекроенергію ощадливо.
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Нагадаємо:
У компанії "ДТЕК Енерго" запевняють, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.
Економічна правда
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