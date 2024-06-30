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Из-за обстрелов снова обесточивалась шахта: под землей находились 73 работника

Воскресенье, 30 июня 2024, 12:34 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

В результате вражеского обстрела в Донецкой области была повреждена воздушная линия системы распределения электроэнергии, в результате чего обесточивались бытовые потребители и шахта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

После обесточивания под землей без света находились 73 работника шахты. На утро 30 июня всех работников вывели на поверхность, а энергоснабжение было восстановлено.

В целом ситуация в энергосистеме остается сложной, потребности покрываются собственной генерацией, а также дополнительным привлечением аварийной помощи из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

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Напомним:

В воскресенье 30 июня, графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.

Экономическая правда

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