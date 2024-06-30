Две трети экспорта оружия Германии идут в Украину

Объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее 7,48 миллиарда евро, подавляющее большинство из них было предназначено для Украины.

Об этом говорится в ответе Министерства экономики Германии на запрос депутата Бундестага от ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) Севима Дагделена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

По официальным данным, с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило поставки военных товаров за границу на сумму не менее 7,48 миллиарда евро. Из них на оружие приходится 5,52 миллиарда евро, а на другое военное оборудование - 1,96 миллиарда евро.

Общий показатель на 30% превышает стоимость оружия, экспортированного в первом полугодии 2023 года. При этом почти две трети экспорта - 65%, или 4,88 миллиарда евро - предназначены для Украины.

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В пятерку крупнейших получателей немецкого оружия также вошли Сингапур (1,21 миллиарда евро), Индия (153,75 миллиона евро), Саудовская Аравия (132,48 миллиона евро - впервые за долгое время) и Катар (100 миллионов евро).

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Напомним:

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После первых трех месяцев 2024 года Германия одобрила экспорт в Украину оружия на 3,54 миллиарда евро.

Германия поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру региона, в частности в сфере финансирования закупки дополнительных источников генерации электрической и тепловой энергии.