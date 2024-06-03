Средняя заработная плата украинца выросла на 22,5% в первом квартале – Госстат

Средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составляет 18 903 грн, согласно итогам І квартала 2024 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно обнародованным данным за январь - март заработная плата в среднем по Украине составила 18 903 грн, что составляет 122,5% от показателя прошлого года. То есть прирост составил 4245 гривен.

Традиционно больше всего зарабатывают в секторе информации и телекоммуникаций. Там средняя заработная плата составляет 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем год назад. Следующие в топе работники сферы финансов, страховой деятельности - 39 116 грн (+18,2% или 7129); и авиационном транспорте - 34 699 грн (+30%).

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Наибольший абсолютный рост средней заработной платы наблюдался также в секторе информации и телекоммуникаций. Однако интересно, что следующим разместился сектор водного транспорта, с ростом 10 950 грн (+ 42%). Таким образом средняя зарплата в секторе сейчас составляет 26 085 грн.

Согласно данным госстата, наименьшая средняя заработная плата в этом квартале зафиксирована в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 11 063 грн (+15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений - 11 532 грн (+13,6%) и в образовании - 12 649 грн (+14,4%).

Напомним:

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Дефицит кадров на рынке труда в апреле обострился, работодатели разместили рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий. Впрочем, средняя зарплата остается неизменной три месяца подряд - 20 тысяч гривен.

Экономическая правда