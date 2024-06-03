АРМА разыскало активы мужчины, который подозревается в неуплате 54 миллиона налогов 

Агентство по розыску, возврату и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы мужчины, который подозревается в неуплате 54 млн гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Согласно сообщению, следователи Государственного бюро расследований установили, что гражданин Украины получил на личный банковский счет более 20 миллионов евро в качестве дивидендов от кипрской компании.

В дальнейшем он, с целью легализации денежных средств, умышленно подал декларацию о доходах в ГНС Украины с недостоверной информацией. Сумма нарушений составляет около 54 миллиона гривен.

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Работники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскали активы гражданина Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

По словам заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина, работники Управления выявления и розыска активов провели детальный анализ информации из всех реестров и баз данных, которые есть в распоряжении АРМА.

"По результатам анализа установлено наличие активов у фигуранта уголовного производства 5 объектов недвижимости, 5 земельных участков, автомобиля, моторного судна и доли в уставном капитале на почти 300 тысяч гривен. Также, установлено наличие открытых банковских счетов с остатками на счете более миллиона гривен", - сообщил профильный заместитель Председателя Нацагентства.

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Он также добавил, что сейчас продолжаются мероприятия по розыску за пределами Украины других активов подозреваемого.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, которого подозревают в растрате 64 млн грн.