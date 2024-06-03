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Минцифры запускает коммуникационную платформу в сфере открытых данных Data+

Понедельник, 3 июня 2024, 16:57 - Экономическая правда

Министерство цифровой трансформации запускает платформу Data+ для коммуникации между распорядителями и пользователями открытых данных на регулярных тематических встречах. 

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что Data+ объединит для сотрудничества все заинтересованные стороны сферы открытых данных. Речь идет о представителях государства, бизнеса, медиа, экспертах и общественных активистах. 

Согласно сообщению министерства, участники платформы смогут участвовать в собственно разработке политики открытых данных, формировать предложения по совершенствованию законодательства и способствовать международному сотрудничеству в open data сфере.

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"Первая встреча участников Data+ состоится во второй половине июня.", - говорится в сообщении.

Напомним:

Во время второго международного саммита по безопасному развитию технологий искусственного интеллекта участники из 27 стран и представители из ЕС согласовали министерское заявление по ИИ, к которому присоединилась и Украина.

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Минцифра открытые данные
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