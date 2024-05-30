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Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ

Четвер, 30 травня 2024, 19:13 - Олексій Павлиш

Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що Україну на AI Seoul Summit представив заступник голови Мінцифри Георгій Дубинський. 

Міністерська заява зосереджена на трьох цілях використання штучного інтелекту:

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  • безпека
  • інновації
  • інклюзивність

"Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Тож підписання заяви - це прагнення України до прозорого й захищеного розвитку штучного інтелекту, а також можливість для співпраці з іншими країнами по треку ШІ.

AI Seoul Summit став продовженням попереднього саміту з безпеки ШІ в Британії, де Україна стала однією з 29 країн-дебютантів Декларації Блетчлі", - додали в міністерстві.

Економічна правда

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Україна штучний інтелект технології
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