Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ

Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що Україну на AI Seoul Summit представив заступник голови Мінцифри Георгій Дубинський.

Міністерська заява зосереджена на трьох цілях використання штучного інтелекту:

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"Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Тож підписання заяви - це прагнення України до прозорого й захищеного розвитку штучного інтелекту, а також можливість для співпраці з іншими країнами по треку ШІ.

AI Seoul Summit став продовженням попереднього саміту з безпеки ШІ в Британії, де Україна стала однією з 29 країн-дебютантів Декларації Блетчлі", - додали в міністерстві.

Економічна правда

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