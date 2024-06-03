Укрзализныця увеличила перевозку грузов на 30%

"Укрзализныця" в январе-мае 2024 года перевезла 75,4 млн тонн грузов. Это на 30% больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По ее данным, экспортные перевозки за отчетный период выросли на 57% - до 38 млн тонн.

"В частности, по сравнению с прошлым годом на 39% нарастили экспорт зерновых", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

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Как сообщили в "Укрзализныце", за 5 месяцев 2024 года перевезено:

во внутреннем сообщении - 32,9 млн тонн, (+6,7%);

на экспорт - 38 млн тонн (+57%);

на импорт - 4,3 млн тонн (+68,5%).

Лидеры по объемам перевозок в январе-мае 2024 года:

железная и марганцевая руда - 19,3 млн тонн;

зерновые грузы - 18,8 млн тонн;

каменный уголь - 11,5 млн тонн;

минстройматериалы - 10,8 млн тонн.

Напомним:

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С начала года "Укрзализныця" уже перевезла почти 800 тысяч пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы.

Экономическая правда