Укрзализныця увеличила перевозку грузов на 30%
Понедельник, 3 июня 2024, 16:42 -
"Укрзализныця" в январе-мае 2024 года перевезла 75,4 млн тонн грузов. Это на 30% больше аналогичного периода 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По ее данным, экспортные перевозки за отчетный период выросли на 57% - до 38 млн тонн.
"В частности, по сравнению с прошлым годом на 39% нарастили экспорт зерновых", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
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Как сообщили в "Укрзализныце", за 5 месяцев 2024 года перевезено:
- во внутреннем сообщении - 32,9 млн тонн, (+6,7%);
- на экспорт - 38 млн тонн (+57%);
- на импорт - 4,3 млн тонн (+68,5%).
Лидеры по объемам перевозок в январе-мае 2024 года:
- железная и марганцевая руда - 19,3 млн тонн;
- зерновые грузы - 18,8 млн тонн;
- каменный уголь - 11,5 млн тонн;
- минстройматериалы - 10,8 млн тонн.
Напомним:
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С начала года "Укрзализныця" уже перевезла почти 800 тысяч пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы.
Экономическая правда
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