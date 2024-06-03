Поляки возобновят блокаду движения грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска

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Во вторник, 4 июня, до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокаду движения грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"С 10:00 час. 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенне", - говорится в сообщении.

Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

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В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Напомним:

В пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное" возобновилось движение грузовиков. 29 апреля после 10 утра польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств.

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Экономическая правда.