52% получателей кредитов по єОселя - военнослужащие 

Более 4200 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе еОселя с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как говорится в сообщении, большинство из них приобрели квартиры, 180 семей - частные дома.

"По программе еОселя с начала этого года кредиты на приобретение жилья взяли более 4200 семей на 7,2 млрд грн.

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52% получателей кредитов - военнослужащие Вооруженных Сил по контракту и силовики, 10% - педагоги и ученые, 8% - медики. Напомню, представители этих профессий могут взять кредит на жилье под 3%. 31% получателей кредитов взяли их на условиях массовой ипотеки - под 7%", - отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 134 кредита на 238 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 57 военнослужащих и силовиков, 13 педагогов, 8 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 43 украинца без собственного жилья, 6 ВПЛ и 5 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке - 94 кредита, в то же время 40 украинцев взяли кредиты на покупку жилья первой продажи - готового у застройщика, или в доме, который возводится.

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Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 33;

города Киева - 26;

Львовской области - 11.

Всего с начала действия программы кредиты взяли 10 570 семей на 16,7 млрд грн.

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