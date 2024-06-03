Правительство будет способствовать созданию альтернативной генерации – Шмыгаль 

Кабинет министров будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что на сегодняшнем совещании обсудили проблему для этого шага.

"Рассмотрели возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это даст возможность гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - написал Шмыгаль в Telegram.

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Он добавил, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы.

Шмыгаль также сообщил, что дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.

"Минэнерго также поручено совместно с партнерами прорабатывать вопрос об установлении газопоршневых установок в каждом областном центре", - написал премьер-министр.

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Напомним:

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Кудрицкий подчеркнул, что уже вскоре ситуация снова ухудшится.