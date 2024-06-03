В мае бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности - НБУ

После двух месяцев позитивных настроений подряд в мае бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), сообщает

Согласно сообщению, в мае 2024 года ИОДА снизился до 48.0 с 52.3 в апреле.

На настроения предприятий всех секторов повлияли:

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▪️посилення интенсивности боевых действий и обстрелов инфраструктурных объектов;

▪️дефіцит электроэнергии;

▪️зростання производственных затрат из-за высоких цен на топливо и подорожания логистики;

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▪️слабкий инвестиционный спрос;

▪️погіршення курсовых ожиданий;

▪️значний дефицит квалифицированных кадров;

▪️невизначеність относительно дальнейшего хода боевых действий и условий мобилизации сотрудников.

Как отметили в НБУ, предприятия промышленности ухудшили оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием высоких рисков безопасности, подорожания производственных затрат и дефицита электроэнергии: секторальный индекс в мае составил 48.8 (в апреле - 51.7).

"Предприятия торговли также ухудшили свои ожидания на фоне подорожания импорта, высоких цен на топливо и снижения спроса: секторальный индекс - 47.7 (в апреле - 51.8).

Предприятия строительства пессимистично оценили свои экономические результаты, несмотря на благоприятные погодные условия и устойчивый внутренний спрос: секторальный индекс - 49.8 (в апреле - 53.4)", - говорится в сообщении.

Предприятия сферы услуг сдержанно оценили результаты своей деятельности и ухудшили ожидания относительно экономических перспектив, учитывая нехватку квалифицированных кадров, подорожание логистических расходов и слабый спрос: секторальный индекс снизился до 47.2 (в апреле - 53.1).

Большинство опрошенных респондентов ожидают замедления темпов роста цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

"Ситуация на рынке труда остается непростой. Только респонденты строительства ожидали незначительного увеличения общей численности работников. Руководители других секторов ухудшили свои оценки и ожидали дальнейшего сокращения персонала, больше всего - в сфере услуг", - сообщили в НБУ.

Напомним:

Вследствие войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится.

Экономическая правда