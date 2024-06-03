В "Укрнефтебурении" посчитали, сколько государство потеряло за полгода простоя компании

За 6 месяцев простоя ЧАО "УК „Укрнефтебурение" (УНБ) государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе напомнили, что 1 декабря 2023 года ЧАО "ВК „Укрнефтебурение" (УНБ) остановило добычу углеводородов во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда.

"Мы выполнили требования решения коллегии судей по заявлению Государственной службы геологии и недр Украины. Но из-за остановки добычи государство ежедневно теряет налоги, дивиденды и природный газ. И это происходит в течение шести месяцев", - напоминает Олег Мальчик, председатель правления „Укрнефтебурения".

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По подсчетам специалистов УНБ, ежемесячно, в среднем, государство недополучает:

- 47,3 млн кубометров природного газа;

- 5229 тонн конденсата.

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За полгода это почти 285 млн кубометров газа и 31 тыс тонн конденсата.

Потери местного и государственного бюджетов (без НДФЛ, ЕСВ и военного сбора) составляют 410,5 млн грн ежемесячно. В частности, это 190 млн ренты, 132,2 млн НДС и 88,2 млн налога на прибыль.

Напомним:

Шестой апелляционный административный суд (ШААС) отказался удовлетворить жалобу, которая давала шанс на возобновление работы Сахалинского газового месторождения.

Заявителем по делу было не Укрнефтебурение (компания, которая разрабатывала месторождение), а государственная компания "Украинские энергетические машины" (бывший Турбоатом).

Добыча на Сахалинском месторождении остановлена по решению ШААС, который отменил приказ Госгеонедра №204, где фигурировало не только Укрнефтебурение, но и многие другие компании и их спецразрешения, в том числе и Украинские энергетические машины.

Рассмотрев дело, суд закрыл апелляционное производство, поэтому Укрнефтебурение и дальше будет простаивать.

Экономическая правда