Мировой лидер контейнерных перевозок возобновляет сообщение с портами Большой Одессы

Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk Group запускает первый контейнерный сервис в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает издание The Loadstar.

Согласно сообщению, в рамках сотрудничества с украинским фидерным оператором Iteris компания использует судно для соединения порта "Черноморск" с румынским контейнерным терминалом Констанца.

"В апреле Iteris и Maersk доставляли пустые контейнеры для экспортеров и доставляли полные грузовые контейнеры в Констанцу для перегрузки. Arkas, CMA CGM, Evergreen и MSC делят пространство в сервисе", - рассказал представитель одесской консалтинговой компании Informall BG Даниил Мельниченко.

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Он допускает, что в течение следующих месяцев объемы отгрузок увеличатся вдвое за счет присоединения к перевозкам большего количества судоходных компаний. С увеличением количества судов, вполне вероятно, что услуга обойдет румынские ворота, а контейнеры будут отправлять напрямую в Украину из Египта и Турции, как это было до большой войны.

Iteris и Maersk также сотрудничали в перевозках баржами, транспортируя контейнеры, между прочим, по украинскому порту на Дунае, Рени и Констанце, но запуск глубоководного сервиса привел к его отмене, ожидается, что 15 июня на этом направлении будет выполнен последний рейс.

В то же время турецкая судоходная компания Akkon запустила фидерную службу собственными судами в "Черноморске".

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По информации Мельниченко, это единственный перевозчик, который предлагает свои собственные суда для обслуживания порта, но он уже обслуживает дунайский порт "Измаил", поэтому может иметь некоторые преимущества.

"Он ходит в „Измаил" и обратно с начала войны. Ожидается, что его объемы будут значительными, поскольку клиенты переходят на более крупные суда и улучшают планирование", - сказал представитель консалтинговой компании.

Напомним:

Украинским морским коридором за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

Экономическая правда.