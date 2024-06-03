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"Укрнафта" возводит новую скважину

Понедельник, 3 июня 2024, 13:12 - Виктор Волокита
 

"Укрнафта" начала возводить новую скважину на Северо-Востоке Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Скважина запланирована как разведывательная. Проектная глубина объекта - 3314 метров. Цель - добраться продуктивных горизонтов визейских отложений", - отметил директор ПАО „Укрнафта" Сергей Корецкий.

По его информации, окончание строительства запланировано на август 2024 года.

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В то же время на Западе Украины заканчивается монтаж еще одного собственного станка для бурения новой скважин.

Напомним:

"Укрнафта" начала прием заявок от инвесторов на восстановление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.

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Экономическая правда

Укрнафта
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