"Укрнафта" возводит новую скважину
Понедельник, 3 июня 2024, 13:12 -
"Укрнафта" начала возводить новую скважину на Северо-Востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Скважина запланирована как разведывательная. Проектная глубина объекта - 3314 метров. Цель - добраться продуктивных горизонтов визейских отложений", - отметил директор ПАО „Укрнафта" Сергей Корецкий.
По его информации, окончание строительства запланировано на август 2024 года.
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В то же время на Западе Украины заканчивается монтаж еще одного собственного станка для бурения новой скважин.
Напомним:
"Укрнафта" начала прием заявок от инвесторов на восстановление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.
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Экономическая правда
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