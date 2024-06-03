В Украине предусмотрели компенсации за восстановление и строительство мелиоративных систем

Правительство одобрило решение о компенсации стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем для организаций водопользователей.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно постановлению, сельхозтоваропроизводители, которые используют мелиорированные земли, могут получить до 50 процентов компенсации стоимости расходов за проведение работ по реконструкции и модернизации имеющихся или строительства новых мелиоративных систем. ОВК могут получить до 50 процентов компенсации за восстановление насосных станций.

Размер помощи для сельхозпроизводителей будет составлять не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, без учета стоимости дождевальных машин.

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Как сообщили в Министерстве, бюджетная дотация предоставляется за проведение работ и принятые в эксплуатацию мелиоративные системы за период с 1 ноября 2023 года до 31 октября 2024 года.

Заявку на получение бюджетных средств и документы к ней сельхозтоваропроизводители подают через Государственный аграрный реестр.

Напомним:

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В Украине необходимо развивать сектор по переработке, чтобы сохранить мощности в агросекторе и повысить его эффективность и экспортные возможности.