В Украине предусмотрели компенсации за восстановление и строительство мелиоративных систем
Правительство одобрило решение о компенсации стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем для организаций водопользователей.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Согласно постановлению, сельхозтоваропроизводители, которые используют мелиорированные земли, могут получить до 50 процентов компенсации стоимости расходов за проведение работ по реконструкции и модернизации имеющихся или строительства новых мелиоративных систем. ОВК могут получить до 50 процентов компенсации за восстановление насосных станций.
Размер помощи для сельхозпроизводителей будет составлять не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, без учета стоимости дождевальных машин.
Как сообщили в Министерстве, бюджетная дотация предоставляется за проведение работ и принятые в эксплуатацию мелиоративные системы за период с 1 ноября 2023 года до 31 октября 2024 года.
Заявку на получение бюджетных средств и документы к ней сельхозтоваропроизводители подают через Государственный аграрный реестр.
Напомним:
В Украине необходимо развивать сектор по переработке, чтобы сохранить мощности в агросекторе и повысить его эффективность и экспортные возможности.