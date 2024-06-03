Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, больше всего - частный сектор 

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в интервью SMALL TALK, передает "Интерфакс-Украина".

"Дроны. Приоритет также очень важный. Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике. Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн", - информировал замминистра.

По его словам, частично эти торги уже состоялись, и "Минобороны получило хорошие результаты и по продукту, и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов".

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"Состоялись торги, и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7 тысяч. И более 1 млрд грн уже этого бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути", - пояснил Клименков.

Напомним:

Минобороны с начала года кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске более 10 роботизированных комплексов отечественного производства.

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