В Киевской области отменили закупку на 50 миллионов на ремонт дома по завышенным ценам

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 51 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам информационно-аналитической работы, работники Территориального управления установили, что должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

Чиновники собирались потратить на реконструкцию здания более 51 млн гривен.

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Как сообщили в БЭБ, специалисты Бюро проанализировали тендерную документацию и выяснили, что отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, значительно завышены.

Аналитики направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг.

"Благодаря принятым мерам заказчик отменил упомянутый тендер", - отметили в БЭБ.

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Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших работников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.