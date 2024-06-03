В Киевской области отменили закупку на 50 миллионов на ремонт дома по завышенным ценам
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 51 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции многоквартирного жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По результатам информационно-аналитической работы, работники Территориального управления установили, что должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома.
Чиновники собирались потратить на реконструкцию здания более 51 млн гривен.
Как сообщили в БЭБ, специалисты Бюро проанализировали тендерную документацию и выяснили, что отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, значительно завышены.
Аналитики направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг.
"Благодаря принятым мерам заказчик отменил упомянутый тендер", - отметили в БЭБ.
Напомним:
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших работников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.