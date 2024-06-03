Все разделы
Укр / Рус

В Киевской области отменили закупку на 50 миллионов на ремонт дома по завышенным ценам

Понедельник, 3 июня 2024, 11:20
 

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 51 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам информационно-аналитической работы, работники Территориального управления установили, что должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

Чиновники собирались потратить на реконструкцию здания более 51 млн гривен.

Реклама:

Как сообщили в БЭБ, специалисты Бюро проанализировали тендерную документацию и выяснили, что отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, значительно завышены.

Аналитики направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг.

"Благодаря принятым мерам заказчик отменил упомянутый тендер", - отметили в БЭБ.

Реклама:

Напомним: 

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших работников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.

БЭБ прокуратура
Реклама:
Материалы по теме
На Волыни подделывали стиральные порошки Ariel и Tide 31 мая 2024, 17:50
БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов 31 мая 2024, 15:38
У торговца контрафактным табаком для кальяна конфисковали товар на миллион  29 мая 2024, 14:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте