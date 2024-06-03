Украинским морским коридором уже экспортировано 50 миллионов тонн грузов

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Украинским морским коридором за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

"Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов, несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках "зерновой инициативы".

Экономическая правда.

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