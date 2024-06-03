Цены на нефть уменьшились на фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК

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Цены на нефть умеренно снизились, поскольку инвесторы взвешивали решение группы производителей ОПЕК+ продлить сокращение добычи до 2025 года.

Об этом сообщает агенттсво Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 4 цента, или на 0,05%, до $81,07 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле подешевели на 1 цент, или на 0,01%, до 76,98 доллара.

Brent подешевела на 0,6%, а WTI потеряла 1% на прошлой неделе.

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Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, сейчас сокращают добычу нефти на 5,86 млн баррелей в сутки, что составляет около 5,7% мирового спроса.

Это включает 3,66 млн баррелей в сутки, срок действия которых истекает в конце 2024 года, и добровольное сокращение восемью членами на 2,2 млн баррелей в сутки, срок действия которого истекает до конца июня 2024 года.

Аналитики говорят, что инвесторам понадобится время, чтобы подсчитать сокращение добычи и обдумать это решение.

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"В целом, я считаю, что решение является несколько „медвежьим", поскольку рынок не ожидал, что ОПЕК+ начнет сворачивать сокращение в четвертом квартале", - отметила Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights, которая занимается анализом рынка нефти.

Аналитики Goldman Sachs поддержали это мнение, отметив, что, несмотря на продолжение сокращения добычи, встреча была воспринята как "медвежья", поскольку восемь стран ОПЕК+ уже сообщили о планах постепенно отказаться от добровольного сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки в период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года.

Напомним:

Страны ОПЕК+ согласились в воскресенье продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Экономическая правда.