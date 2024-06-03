НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до более 1 миллиарда долларов

За неделю с 27 по 31 мая Национальный банк Украины продал на межбанке 1,09 млрд долл и купил 10 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 27 по 31 мая Нацбанк продал 1,09 млрд долл, что на 406,95 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 10 млн долл, что на 9,78 млн больше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк продал 11,29 млрд долл, тогда как купил 115,7 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 20 по 24 мая Национальный банк Украины купил 220 тыс долл на межбанке, при этом продал 684,15 млн долл.