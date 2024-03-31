За тиждень НБУ продав 654 мільйони доларів на міжбанку

За тиждень з 25 по 29 березня Національний банк України зменшив продаж валюти на міжбанку до 654,6 млн дол., при цьому купивши майже 2 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 25 по 29 березня Нацбанк продав 654,6 млн дол, що на 26,2 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 1,95 млн дол, що на 1,49 млн дол більше, аніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав 5,9 млрд дол, тоді як купив 73,7 млн дол.

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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Із 18 по 22 березня 2024 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 680,9 млн дол. США, а також купив 0,46 млн дол. США.