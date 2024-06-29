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Binance должен ответить на иск комиссии по ценным бумагам США, постановил судья

Суббота, 29 июня 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

Федеральный судья США Эми Берман Джексон постановил, что большая часть иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, должна быть рассмотрена.

Об этом сообщает Reuters.

Решение судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда округа Колумбия наносит удар по Binance, которая просила суд отклонить иск SEC. Комиссия по ценным бумагам США, в свою очередь, утверждает, что Binance, ее основатель и бывший генеральный директор Чанпенг Чжао нарушили законодательство о ценных бумагах.

Иск SEC, поданный против Binance в июне 2023 года, обвинял биржу и Чжао в искусственном завышении объемов торгов, отвлечении средств клиентов, неспособности ограничить доступ американских клиентов к своей платформе и введении инвесторов в заблуждение относительно контроля над рынком.

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Напомним:

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сообщает о рекордных объемах торгов Ethereum (ETF) на платформе после одобрения продажи биржевых фондов, торгующих ETF.

Экономическая правда

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