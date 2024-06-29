Все разделы
Укр / Рус

В воскресенье графики отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток

Суббота, 29 июня 2024, 17:46 - Владимир Туник-Фриз

В воскресенье 30 июня, графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут воодитись ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает персслужба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают в "Укрэнерго", наибольшие объемы обмкежень применять с 17:00 до 23:00

Экономическая правда

Реклама:
Укрэнерго электроэнергия
Реклама:
Материалы по теме
"Укрэнерго" получило новое высоковольтное оборудование от Energy Community 28 июня 2024, 18:08
"Европа ничего не получает": энергетики ответили конспирологам экспорта электроэнергии 27 июня 2024, 12:56
В "Укрэнерго" раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании 27 июня 2024, 11:32
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте