В воскресенье графики отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток
Суббота, 29 июня 2024, 17:46 -
В воскресенье 30 июня, графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут воодитись ограничения для различных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.
Об этом сообщает персслужба НЭК "Укрэнерго".
Как сообщают в "Укрэнерго", наибольшие объемы обмкежень применять с 17:00 до 23:00
Экономическая правда
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