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В Черновицкой области открыли первый McDonald's

Суббота, 29 июня 2024, 14:38 - Владимир Туник-Фриз
 
Макдоналдз

В городе Черновцы открыли первый в области ресторан сети McDonald's. Заведение также стало первым открытым в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's в Украине.

Заведение открыли в Черновцах на ул. Героев Майдана, 184. Заведение стало первым в области.

МакДональдз в Черновцах имеет площадь более 605 м2. Он насчитывает 175 мест в зале и 136 на террасе. В зале работают 12 цифровых терминалов самообслуживания, есть сервис обслуживания за столиком. Автомобилисты смогут приобрести блюда на МакДрайве. А через несколько недель после открытия будет работать также служба доставки МакДеливери. 

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График работы ресторана - с 7:00 до 22:30, МакДрайва - с 5:00 до 22:30.

 
Макдоналдз

Ресторан в Черновцах - первый МакДональдз, который открывается в 2024 году. В целом план на 2024 год предусматривает открытие 6 ресторанов. и в Украине теперь работает 101 заведение, а сеть в целом насчитывает 118 ресторанов.

Напомним:

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В течение 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs планирует открыть свои филиалы в Ужгороде, Черновцах и пригороде Киева. В целом компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.

McDonald's рестораны компании
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