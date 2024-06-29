МВФ обнародовал обновленный меморандум для Украины: большинство условий выполнено

Поздно ночью с 28 на 29 июня Международный валютный фонд обнародовал обновленный меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Об этом говорится в документе МВФ.

В целом Украина уже выполнила 23 из 37 основных "маяков", это в частности реформы и изменения в законодательстве.

Как сообщает народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, на обновленный пересмотр было три "маяка":

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Разработать концептуальную записку по программе "5-7-9" - выполнено;

единоличное рассмотрение дел ВАКС - выполнено с опозданием;

Проанализировать задолженность и оценить финансовое состояние предприятий теплокоммунэнерго - перенесено на конец октября.

Ближайшим "маяком" является перезагрузка БЭБ, который Украина должна была выполнить до конца июня. Вечером 28 июня, Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ, таким образом дедлайн был выдержан.

Таким образом, Украине осталось выполнить 15 требований, в частности:

Разработать методологию оценки эффективности налоговых льгот, в том числе их стоимости для бюджета, до конца сентября;

Определить основные государственные компании, которые серьезно пострадали от войны, и подготовить обзор потенциальных расходов, до конца сентября;

Завершить внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать его отчет, до конца сентября;

С технической помощью МВФ провести диагностический обзор довоенной политики и практики среднесрочного бюджетного планирования по сравнению с лучшими практиками, до конца октября;

Разработать политику государственной собственности на ГП, дивидендную политику и стратегию приватизации, до конца октября;

Внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят Специализированной антикоррупционной прокуратуре управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи, а также рационализировать последствия истечения сроков досудебного расследования, до конца октября;

Принять изменения в Таможенный кодекс, до конца октября;

Проанализировать задолженность и оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения, до конца октября;

На основе результатов дорожной карты по разработке процедур УГВ принять правительственное постановление, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным сроком службы и капитальными затратами, включая приоритеты реконструкции, а также определит роль Минфина как "привратника"; до конца декабря;

Продолжить передачу государственных банков в управление Минфина, а новые государственные банки, которые появятся не должны быть рекапитализированы за счет государственных средств;

Подготовить концепцию оздоровления банков в консультациях с сотрудниками ФГВФЛ и МВФ, до конца декабря;

Внедрить методологию оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности, до конца декабря;

Создание нового суда, который будет рассматривать административные дела против государственных органов, до конца декабря.

Напомним:

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Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), приняв решение о выделении Украине около 2,2 млрд долларов - их направят на бюджетную поддержку.

Экономическая правда