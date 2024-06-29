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Турцию исключили из "серого списка" FATF

Суббота, 29 июня 2024, 11:37 - Анастасия Дячкина

Турцию исключили из "серого списка" Группы разработки финансовых мер по предотвращению отмывания денег (FATF).

Соответствующее решение было принято по результатам 6-й генеральной ассамблеи FATF, которая проходила 23-28 июня, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йилмаз.

"Благодаря плану действий, который мы завершили для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, Турция изъята из серого списка. Благодаря такому развитию событий доверие международных инвесторов к финансовой системе нашей страны еще больше укрепилось", – говорится в сообщении.

Вице-президент Турции убежден, что это решение будет иметь очень положительные последствия для разных секторов экономики и ускорит приток международных ресурсов.

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"Рост интереса к активам в турецкой лире из-за ускорения поступления капитала в нашу страну также ускорит процесс дезинфляции", – написал Джевдет Йилмаз.

Напомним:

Украина требует от FATF внести Северную Корею в черный список после плодотворного сотрудничества с РФ.

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Турция FATF
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