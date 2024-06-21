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Украина требует от FATF внести Северную Корею в черный список после плодотворного сотрудничества с РФ

Пятница, 21 июня 2024, 13:19 - Виктор Волокита

Минфин и Государственная служба финансового мониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный" список на ближайшем пленарном заседании, которое начнется 23 июня.  

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

"Пока российские военные продолжают терпеть неудачи на поле боя, Россия становится все более агрессивной, в частности, углубляя экономические и военные связи с Северной Кореей. 

Баллистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть - вопреки санкциям ООН и принципам FATF - продолжают использоваться против мирных городов и гражданского населения Украины", - говорится в сообщении. 

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В Минфине добавили, что на этой неделе РФ объявила о формализации финансовых связей с Северной Кореей путем создания "альтернативных механизмов торговли и взаиморасчетов" для "совместного противостояния" усилиям международного сообщества, направленным на ограничение деструктивного поведения обеих стран.

"Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в России и за ее пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности.

FATF имеет один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечения защиты мировой финансовой системы - внесение России в черный список", - заявил Министр финансов Сергей Марченко. 

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"Россия продолжает систематически нарушать принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход к мировой финансовой системе. 

Россия также пытается препятствовать объективным техническим процессам - от наложения вето на механизм мониторинга санкций в отношении Северной Кореи в рамках ООН до обещания прислать делегатов на предстоящее пленарное мероприятие FATF, несмотря на приостановление своего членства в организации. 

Сейчас FATF имеет подавляющее количество доказательств в поддержку эскалации ограничительных мер против рисков, которые представляет Россия. Пришло время для решительных действий", - заявил Игорь Черкасский, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Экономическая правда

FATF Минфин Украина
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