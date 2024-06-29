В Донецкой области из-за обстрелов отключалась шахта
В Донецкой области вражеские обстрелы повредили воздушную линию оператора системы распределения. Отключилась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители и шахта.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В момент отключения в шахте находились 73 работника, их вывели на поверхность. Всех потребителей заживили.
Кроме того, во Львовской области на территории одной из высоковольтных подстанций нашли металлический шар диаметром 15 см – фрагмент кассетного боеприпаса российской ракеты Х-101. Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас за территорию подстанции.
В Черниговской области из-за обстрела мгновенно обесточились 413 абонентов в 6 населенных пунктах.
В целом, 28 июня для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 35 203 МВт*ч. Экспорт не предполагается.
Напомним:
В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.