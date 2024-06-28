МВФ одобрил выделение Украине транша на $2,2 миллиарда

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Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), приняв решение о выделении Украине около 2,2 млрд долларов - их направят на бюджетную поддержку.

Об этом говорится в заявлении МВФ.

"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные маяки на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием.

Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя перспективы остаются чрезвычайно неопределенными. Устойчивый импульс реформ и своевременное предоставление внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, а также усиления институциональных реформ для прокладывания пути к вступлению в ЕС", - заявили в МВФ.

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С траншем в 2,2 млрд долларов общий объем выплат в рамках программы составит около 7,6 млрд долларов.

Программу EFF для Украины сроком на 48 месяцев с правом доступа к 11,6 млрд СПЗ (эквивалент 15,6 млрд долларов США) утвердили 31 марта 2023 года, напомнили в МВФ.

"Вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное социально-экономическое влияние на Украину. Несмотря на войну, макроэкономическая и финансовая стабильность сохраняется благодаря умелой политике украинской власти, а также значительной внешней поддержке. Экономика остается устойчивой, что отражает постоянную адаптивность домохозяйств и компаний.

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В перспективе ожидается замедление темпов восстановления, особенно учитывая атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а также высокие риски, связанные с чрезвычайно высоким уровнем неопределенности, вызванным войной. Бдительность к этим рискам необходима для того, чтобы вовремя отреагировать на шоки, если они материализуются", - говорится в заявлении.

"Фискальная политика на оставшуюся часть 2024 года, а также подготовка бюджета на 2025 год должны быть подкреплены усилиями по мобилизации доходов, согласованными с Национальной стратегией доходов. В связи с этим следует избегать мер, размывающих налоговую базу, и усилить налоговое и таможенное администрирование вместе с БЭБ.

Дальнейшее совершенствование среднесрочного бюджетирования, управления фискальными рисками и прозрачностью, а также управления государственными инвестициями должно способствовать достижению этих целей.

Последовательные реформы, направленные на усиление борьбы с коррупцией и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институтов, остаются важными для сдерживания фискальных рисков, обеспечения доверия доноров, ускорения роста и поддержки пути к вступлению в ЕС", - добавили в МВФ.

Напомним:

Сообщалось, что миссия МВФ и представители Украины начали переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), который поможет привлечь около 2,2 млрд долларов уже в июне.