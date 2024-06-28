Доходы госбюджета в июне перевыполнены на 12,3% - Минфин  

В июне 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 12,3% больше запланированного.

Об этом сообщает Министерство финансов, уточняя, что это оперативные данные (по состоянию на 16:00 ч. 28.06.24).

По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 96,7 млрд грн, в том числе:

30,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость;

28,7 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;

17,5 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

11,5 млрд грн - акцизный налог;

5,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

3,2 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,2 млрд гривен.

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"Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 112,3% (+ 15,7 млрд грн)", - рассказали в Минфине.

В сообщении также говорится, что в целом по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 43,2 млрд грн. в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

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Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что у украинского правительства есть видение, как покрывать все бюджетные потребности в будущем году.

Экономическая правда