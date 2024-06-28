Доходы госбюджета в июне перевыполнены на 12,3% - Минфин
В июне 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 12,3% больше запланированного.
Об этом сообщает Министерство финансов, уточняя, что это оперативные данные (по состоянию на 16:00 ч. 28.06.24).
По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 96,7 млрд грн, в том числе:
- 30,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость;
- 28,7 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;
- 17,5 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 11,5 млрд грн - акцизный налог;
- 5,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 3,2 млрд грн - рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,2 млрд гривен.
"Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 112,3% (+ 15,7 млрд грн)", - рассказали в Минфине.
В сообщении также говорится, что в целом по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 43,2 млрд грн. в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что у украинского правительства есть видение, как покрывать все бюджетные потребности в будущем году.
Экономическая правда