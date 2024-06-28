Все разделы
Укр / Рус

Доходы госбюджета в июне перевыполнены на 12,3% - Минфин  

Пятница, 28 июня 2024, 18:46 - Виктор Волокита
 

В июне 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 12,3% больше запланированного. 

Об этом сообщает Министерство финансов, уточняя, что это оперативные данные (по состоянию на 16:00 ч. 28.06.24).

По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 96,7 млрд грн, в том числе:

  • 30,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость;
  • 28,7 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 17,5 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 11,5 млрд грн - акцизный налог;  
  • 5,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
  • 3,2 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,2 млрд гривен.

Реклама:

"Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 112,3% (+ 15,7 млрд грн)", - рассказали в Минфине. 

В сообщении также говорится, что в целом по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 43,2 млрд грн. в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

Реклама:

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что у украинского правительства есть видение, как покрывать все бюджетные потребности в будущем году.

Экономическая правда

Минфин бюджет доходы
Реклама:
Материалы по теме
Минфин привлек более 15 миллиардов от размещения ОВГЗ 25 июня 2024, 19:55
При участии Германии: в Украине создадут новую структуру по поддержке бизнеса 25 июня 2024, 18:45
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility 24 июня 2024, 19:01
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте