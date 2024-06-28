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В уряді є бачення, як покрити всі бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль 

П'ятниця, 28 червня 2024, 18:14 - Віктор Волокіта

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в українського уряду є бачення, як покривати всі бюджетні потреби в майбутньому році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"Усі ці речі (домовленості з партнерами) дають нам розуміння, що не лише цього року ми покриваємо дефіцит бюджету і фінансуємо всі наші внутрішні потреби, а й також бачимо перспективи 2025 року, розуміємо, як покриватимемо всі бюджетні потреби", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Зокрема, прем'єр зазначив, що частина потреб покриватиметься за рахунок 50 млрд євро доходів від заморожених російських активів.

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Шмигаль також нагадав, що всі соціальні та бюджетні виплати здійснюються за підтримки партнерів і програмами співпраці.

"Хочу наголосити, що і цього року, і, як ми бачимо, наступного року ми виплачували, виплачуємо, і виплачуватимемо в повному обсязі всі соціальні платежі: пенсії, субсидії, всі кошти, які ми маємо платити українцям і українкам", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо:

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Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Економічна правда

Шмигаль бюджет уряд
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