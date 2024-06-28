В правительстве есть видение, как покрыть все бюджетные потребности в 2025 году - Шмыгаль 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что у украинского правительства есть видение, как покрывать все бюджетные потребности в будущем году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все эти вещи (договоренности с партнерами) дают нам понимание, что не только в этом году мы покрываем дефицит бюджета и финансируем все наши внутренние потребности, но также видим перспективы 2025 года, понимаем, как будем покрывать все бюджетные потребности", - сказал Шмыгаль в эфире национального телемарафона в пятницу.

В частности, премьер отметил, что часть потребностей будет покрываться за счет 50 млрд евро доходов от замороженных российских активов.

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Шмыгаль также напомнил, что все социальные и бюджетные выплаты осуществляются при поддержке партнеров и программами сотрудничества.

"Хочу подчеркнуть, что и в этом году, и, как мы видим, в следующем году мы выплачивали, выплачиваем, и будем выплачивать в полном объеме все социальные платежи: пенсии, субсидии, все средства, которые мы должны платить украинцам и украинкам", - подчеркнул премьер.

Напомним:

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Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Экономическая правда