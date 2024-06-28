Цены на кофе взлетели на 40% из-за засухи у крупнейшего поставщика

Ограничение предложения кофе привело к росту рынка в этом году, когда сорт робуста подорожала примерно на 40% за первые шесть месяцев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Засуха во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, навредила урожаю и может привести к дефициту зерен четвертый год подряд. Бразилия, крупнейший мировой производитель кофе, также собирает более слабый, чем ожидалось, урожай сорта арабики, что разочаровывает и без того ограниченные мировые рынки.

Bloomberg

Ограничение предложения приводит к росту цен. По словам Альберта Скалли, старшего вице-президента по трейдингу StoneX, в то время как по прогнозам правительства США производство превысит спрос на 5,6 млн. мешков, глобальный баланс станет более напряженным, что может привести к волатильности на рынке.

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Наиболее активные фьючерсы на робусту находятся на пути к самому большому ценовому ралли за первые шесть месяцев года, как минимум, с 2008 года. Арабика находится на пути к лучшему ценовому началу года с 2021 года.

Напомним:

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке, одновременно с ростом цен на кофе и сахар.

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Экономическая правда.