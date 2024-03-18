Мировые цены на какао достигли рекорда, также дорожают кофе и сахар

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке, одновременно с ростом цен на кофе и сахар.

Об этом сообщает Reuters.

Цена на какао в Нью-Йорке в июле выросла на 0,1% до 7230 долларов США за метрическую тонну до 14:28 по Гринвичу после установления рекорда в 7735 долларов США.

В понедельник BMI повысил свой прогноз средней цены на какао в Нью-Йорке на 2024 год на 60% до 6000 долларов за тонну, причем пересмотр в сторону повышения обусловлен, главным образом, снижением мирового производства какао.

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Июльские цены на какао в Лондоне выросли на 2,7% до 5921 фунтов за метрическую тонну после достижения рекордного уровня 6246 фунтов.

Майские фьючерсы на кофе робуста подорожали на 0,9% до 3339 долларов за тонну.

Дилеры утверждают, что поставки во Вьетнаме, который является ведущим производителем робусты, остаются ограниченными, а благоприятные фундаментальные показатели сужают скидку к бобам арабики.

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Цена на кофе арабика выросла на 0,03% до 1,83 доллара за фунт.

Майские цены ины на сахар-сырец выросли на 0,1% до 22,15 центов за фунт. Белый сахар подорожал на 0,4% до 626 долларов за тонну.

Дилеры говорят, что рынок продолжает поддерживаться из-за беспокойства, что засушливые условия уменьшат размер урожая тростника в центрально-южном регионе Бразилии в будущем сезоне 2024/25.

Экономическая правда