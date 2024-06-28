Россия планирует стать крупнейшим поставщиком газа в Китай - росСМИ

В 2027 году Россия и Китай откроют "Дальневосточный" маршрут для получения больших объемов газа из России.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Доставка газа по "Дальневосточному" маршруту в КНР начнется через 2,5 года в 2027.

"В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 млрд кубометров газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "Дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай.", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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Также он отметил, что "Газпром" постепенно увеличивает поставки по "Силе Сибири" и уже в следующем году газопровод выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд кубометров газа в год.

Отмечается, что лидером роста потребления газа в мире будет оставаться Китай. По ожиданиям экспертов, в частности российских и китайских, к середине века потребление газа в КНР удвоится.

Напомним:

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Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении холдинга.

Финская государственная компания по поставкам газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжить арбитражное разбирательство против "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.