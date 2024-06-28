В БРИКС поддержали инициативу РФ о создании собственной зерновой биржи

Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи объединения и начинают работу в этом направлении.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Представители министерств сельского хозяйства поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи БРИКС, где они страны-члены смогут рассчитываться в национальной валюте

Сообщается, что страны БРИКС сейчас составляют около 30% всех пахотных земель мира. Они совместно производят около 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире.

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Страны пятерки БРИКС на конец 2023 года производили 1,17 млрд тонн зерновых в год (42% мирового производства), а потребляли 1,1 млрд тонн (40%).

Также отмечается, что на страны группы приходится 348 млн тонн сбора пшеницы в год (44% мирового производства), потребление - 323 млн тонн (41%).

Производство кукурузы, которая в основном используется для кормов в животноводстве, достигает 482 млн тонн (39% мирового производства), потребление - 442 млн тонн (37%).

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В сообщении говорится, что все министры сельского хозяйства сошлись во мнении о необходимости интеграции наших процессов для взаимного развития.

Также они обсудили вопросы, связанные с расширением торговли, рассмотрением взаимных тарифных барьеров и фитосанитарных условий, которые сейчас имеет каждая страна, и необходимости унификации этих направлений.

Напомним:

К межгосударственному экономическому союзу БРИКС с 1 января присоединились пять государств: Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.