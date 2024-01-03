До БРІКС офіційно приєднались 5 держав

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До міждержавного економічного союзу БРІКС з 1 січня приєднались п’ять держав: Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ та Ефіопія.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Країни було запрошено до блоку влітку 2023 року, також серед них була Аргентина. Однак наприкінці грудня новий президент країни Хав'єр Мілей офіційно повідомив президента Росії Володимира Путіна та голову КНР Сі Цзіньпіна про те, що Буенос-Айрес відмовляється від членства.

"Після розширення БРІКС організація об'єднує країни більше ніж із третиною світового ВВП та 45 відсотками населення", - зазначає видання.

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Учасники мають майже 45 відсотків запасу світової нафти. Більшість членів офіційно дотримуються нейтральної позиції у війні Росії з Україною та не підтримують спроб країн Заходу ізолювати Москву на міжнародній арені. Починаючи з січня головує в організації Москва.

"Експерти зазначають, що реальна економічна взаємодія в блоці та її ефективність на даний момент невисокі. Крім того, під час створення БРІКС її початкові учасники демонстрували високі темпи зростання економіки, зараз загальне зростання значно знизилося", - додає "Голос Америки".

Група БРІКС, яка об’єднала країни, що розвиваються, була сформована у 2006 році Бразилією, Росією, Індією та Китаєм та називалась БРІК (BRIC). ПАР приєдналася до неї 2010 року, тоді назву організації змінили на БРІКС (BRICS)

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Економічна правда





