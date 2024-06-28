Уоррен Баффет рассказал, какая судьба ждет его богатство после смерти

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Один из самых богатых людей на планете, чье состояние оценивается в 134,3 млрд долл, рассказал, какая судьба будет ждать его богатство после смерти.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Баффет – председатель и главный исполнительный директор компании Berkshire Hathaway – заявил, что после его смерти почти все его состояние перейдет в новый благотворительный фонд, которым будут руководить его дочь и двое сыновей.

Отмечается, что легендарный инвестор также дал понять, что его пожертвования Фонду Билла и Мелинды Гейтс, которому он пожертвовал миллиарды, прекращаются.

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Фонд Гейтсов, один из крупнейших в мире, известен своей деятельностью в сфере здравоохранения, а также борьбы с бедностью и гендерным равенством. С 2006 по 2023 год Баффет пожертвовал фонду 39,3 млрд долл.

После последнего раунда благотворительных взносов, объявленного 28 июня, Баффетт все еще владеет почти 130 миллиардами долларов акций своей компании.

Трое его детей должны единогласно решить, на какие филантропические цели пойдут эти деньги.

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Баффет, которому 93 года, сказал, что он не давал никаких указаний Сьюзи, Гове и Питеру Баффетам. Но он поделился своим личным взглядом на благотворительность.

Сообщается, что Баффет несколько раз менял свое завещание. Он пришел к нынешнему плану после того, как увидел, как его дети повзрослели за эти годы.

Сьюзи Баффет, которой 71 год, возглавляет Фонд Шервуда, способствующий развитию дошкольного образования и социальной справедливости. Она также возглавляет Фонд Сьюзен. Согласно налоговым декларациям, фонд финансирует репродуктивные права, а также стипендии на обучение в колледжах.

Гови Баффет, которому 69 лет, занимается фермерством и возглавляет Фонд Говарда Г. Баффета, который работает над обеспечением продовольственной безопасности, смягчением конфликтов и борьбой с торговлей людьми.

66-летний Питер Баффет, музыкальный композитор и его жена Дженнифер Баффет возглавляют Фонд NoVo, чьи проекты включают работу с коренными общинами.

Напомним:

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за 39,8 миллиона долларов.

Фонд американского миллиардера Говарда Баффета поможет восстановить оборудование и книгопечатание уничтоженной россиянами харьковской типографии "Фактор-Друк".