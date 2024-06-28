В АРМА отреагировали на отмену ареста облгазов Фирташа: обратились к генпрокурору

Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.

Об этом рассказали в агентстве в комментарии ЭП.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что такое решение является "прямой угрозой для установления справедливости в делах связанных с коллаборационистами и другими преступниками".

"Считаю, что органы государственной власти в таких ситуациях должны действовать как единый синхронный механизм совместно с органами законодательной и судебной власти", - заявила глава агентства Елена Дума.

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На днях облгазы Фирташа принесли в госбюджет 77 млн гривен. Ранее, два года эти арестованные активы не приносили государству ни копейки, отметили в агентстве.

"Но в результате такого решения ВАКС - вопрос о дальнейших поступлениях в государственный бюджет и привлечения преступников к ответственности - сомнительны", - добавила она.

Во избежание таких последствий для государства и предотвращения прекращения доходов в бюджет, Национальное агентство уже обратилось в Офис Генерального прокурора относительно повторного ареста "облгазов Фирташа".

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Напомним:

Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".

Экономическая правда.