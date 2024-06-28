Италия обвиняет Google в неуплате налогов на сумму 1 миллиард евро

Италия требует от Google выплатить 1 миллиард евро неуплаченных налогов и штрафов, спустя семь лет после того, как компания урегулировала налоговый спор с властями Рима.

Об этом сообщает Reuters.

Налоговое агентство Италии начало состязательный процесс с Google из-за неуплаты налогов и штрафов на сумму 1 миллиард евро, который может завершиться либо мировым соглашением, либо началом судебного процесса.

Расследование было начато в декабре 2022 года, а претензии охватывают период с 2018 по 2022 год.

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Прокуратура Милана утверждает, что Google не подавала и не платила налоги с доходов, полученных в Италии.

В Google после обвинений заявили, что придерживаются налогового законодательства во всех странах, где работают, включая Италию.

В 2017 году компания Google, заплатила 306 миллионов евро, поскольку считалось, что она имеет постоянное представительство в Италии на основании того, что ее персонал работает в стране.

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Сообщается, что теперь требование было выдвинуто на основе цифровой инфраструктуры, которую она имеет в стране и которая позволяет ей работать и получать доход. Это тот же подход, который был использован в недавнем налоговом урегулировании с Netflix.

Напомним:

Google отобрал первые украинские стартапы для финансирования, речь идет о $100 тысяч на развитие и масштабирование инноваций.