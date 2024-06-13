Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

По $100 тисяч на інновації: Google відібрав перші українські стартапи для фінансування

Четвер, 13 червня 2024, 11:49 - Віктор Волокіта
 

Google відібрав перші українські стартапи для фінансування, йдеться про $100 тисяч на розвиток та масштабування інновацій. 

Про це йдеться в повідомленні міністра  цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Фонд підтримки від Google — ініціатива, що підтримує розвиток української стартап-екосистеми в умовах війни. Грантові кошти допоможуть технологічним компаніям масштабуватися та будувати фундамент для післявоєнного відновлення України. Загальний грантовий фонд програми — $10 млн.", - написав Федоров

Він також зазначив, що крім грошей, Google також надає менторську підтримку та можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів Google Cloud.  

Реклама:

"Під час відбору пріоритет мають компанії, що активно використовують штучний інтелект", - написав Федоров. 

 

Міністр додав, що серед стартапів, які отримають по $100 тисяч, — від дрона-шукача мін до CRM-системи для оптимізації робочого процесу.

"Залучайте кошти на підтримку власної справи. Встигніть подати заявку на другий етап до 31 липня за посиланням", - також написав міністр.

Реклама:

Економічна правда

Мінцифри стартап
Реклама:
Матеріали за темою
В Україні запустили сайт для інтеграції сервісів "Дія" у бізнес 13 червня 2024, 10:28
Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік 12 червня 2024, 14:28
Кабмін ухвалив постанову про бронювання військовозобов'язаних через "Дію" 7 червня 2024, 19:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті