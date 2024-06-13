По $100 тисяч на інновації: Google відібрав перші українські стартапи для фінансування
Google відібрав перші українські стартапи для фінансування, йдеться про $100 тисяч на розвиток та масштабування інновацій.
Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
"Фонд підтримки від Google — ініціатива, що підтримує розвиток української стартап-екосистеми в умовах війни. Грантові кошти допоможуть технологічним компаніям масштабуватися та будувати фундамент для післявоєнного відновлення України. Загальний грантовий фонд програми — $10 млн.", - написав Федоров
Він також зазначив, що крім грошей, Google також надає менторську підтримку та можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів Google Cloud.
"Під час відбору пріоритет мають компанії, що активно використовують штучний інтелект", - написав Федоров.
Міністр додав, що серед стартапів, які отримають по $100 тисяч, — від дрона-шукача мін до CRM-системи для оптимізації робочого процесу.
"Залучайте кошти на підтримку власної справи. Встигніть подати заявку на другий етап до 31 липня за посиланням", - також написав міністр.
Економічна правда