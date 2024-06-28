Опрос: 85% украинцев экономят электроэнергию, 15% не включают кондиционер

85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% - пытаются выполнять советы по экономии, но это удается не всегда.

Такие данные приводит Rakuten Viber, которое опросило пользователей, экономят ли украинцы электроэнергию и на чем экономят в первую очередь

Как сообщили в Rakuten Viber, еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.

В то же время 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют много.

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Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.

Rakuten Viber отдельно спросила украинцев, на чем они экономят электроэнергию больше всего.

Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все устройства, которыми не пользуется.

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Также пользователи меньше или вообще не включают кондиционер (15%) и свет (15%).

9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами - чайником, плитой, посудомойкой и т.д.

Только 1% украинцев переводит технику в режим энергосбережения, и менее 1% - регулируют температуру в холодильнике.

42% респондентов экономят на всем вышеупомянутом и даже больше.

Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>37 000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

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Напомним:

В Киеве насчитывается около 190 тысяч бойлеров, которые вместе потребляют до 300 мВт электроэнергии - это как треть генерации атомного энергоблока.

Экономическая правда