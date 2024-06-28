"Война" за чипы: китайская компания инвестирует почти 2,5 миллиарда долларов в новый завод

Материнская фирма ведущего китайского производителя микросхем ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT). инвестирует не менее 2,4 миллиарда долларов в завод, который может быть использован для изготовления памяти для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Innotron, материнская компания CXMT, подписала контракт с властями в июне через шанхайскую дочернюю компанию на получение земли, и ожидается, что новый завод начнет производство в середине 2026 года

Проект будет сосредоточен на широком спектре упаковочных технологий, включая передовой процесс под названием TSV, или сквозные кремниевые отверстия, необходимый для изготовления высокоскоростной памяти.

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Отмечается, что эта память используется для питания компонентов искусственного интеллекта, согласно одному из документов.

Ожидается, что завод обеспечит мощность упаковки 30 000 единиц в месяц.

Компания Innotron играет важную роль в попытках Китая конкурировать с США в новой отрасли искусственного интеллекта, которая требует новейших полупроводников.

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В сообщении говорится, что администрация Байдена запретила Nvidia Corp. продавать свои самые современные полупроводники для ИИ в Китай, который больше зависит от альтернативных предложений от Huawei Technologies Co. Однако непонятно, кто именно производит высокоскоростную память для ускорителей ИИ Huawei.

Компания CXMT начала разрабатывать технологии производства микросхем восемь лет назад, используя патенты уже несуществующей немецкой фирмы Qimonda AG. Она производит микросхемы, которые используются в широком спектре продуктов, включая компьютерные серверы и умные транспортные средства.

Сообщается, что дочерняя компания Innotron привлекла внимание США, и администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций против китайского производителя микросхем.

Напомним:

Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.

Тайваньский производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) приближается к оценке в 1 трлн долларов, поскольку инвесторы все больше начинают верить в успех TSMC на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта (ИИ).